25 апреля 2018, среда, 16:00
+14°C
Завтра +14°C
+14°C
Завтра +14°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,44
25. 04. 2018

Венгрия продолжит ветировать переговоры Украины и НАТО - МИД

Венгрия продолжит выступать против вступления Украины в НАТО вопреки внешнему давлению. Об этом заявил в среду, 25 апреля, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, сообщает пресс-служба МИД соседней страны.

"Венгрия не будет подвергаться международному давлению и жертвовать правами венгерского народа, живущего в Украине, ради геополитических интересов. Венгрия продолжит накладывать вето на вступление Украины в НАТО, пока она не восстановит права, ранее предоставляемые национальным меньшинствам", - заявил министр.

При этом глава ведомства подчеркнул, что страна может поменять свою позицию, если Украина восстановит права закарпатских венгров.

Ранее сообщалось, что венгерские власти приняли решение ветировать проведение заседания комиссии Украина - НАТО на уровне глав МИД.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.