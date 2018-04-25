Венгрия продолжит ветировать переговоры Украины и НАТО - МИД

Венгрия продолжит выступать против вступления Украины в НАТО вопреки внешнему давлению. Об этом заявил в среду, 25 апреля, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, сообщает пресс-служба МИД соседней страны.

"Венгрия не будет подвергаться международному давлению и жертвовать правами венгерского народа, живущего в Украине, ради геополитических интересов. Венгрия продолжит накладывать вето на вступление Украины в НАТО, пока она не восстановит права, ранее предоставляемые национальным меньшинствам", - заявил министр.

При этом глава ведомства подчеркнул, что страна может поменять свою позицию, если Украина восстановит права закарпатских венгров.

Ранее сообщалось, что венгерские власти приняли решение ветировать проведение заседания комиссии Украина - НАТО на уровне глав МИД.

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Источник: korrespondent.net