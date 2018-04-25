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25. 04. 2018

В Польше подсчитали украинских работников

В Польше работает около двух миллионов украинцев, потребность в иностранных работниках будет только расти. Об этом сообщил председатель Польско-украинской хозяйственной палаты, экс-министр экономики Польши Яцек Пехота на пресс-конференции в Киеве в среду, 25 апреля.

"В Польше в прошлом году было выдано более 1,7 млн документов, которые разрешают украинцам временное трудоустройство на территории Республики Польша… Вместе с теми людьми, которые работают нелегально - это группа около 2 млн украинцев, которые работают в Польше", - сказал он.

По словам Пехоты, в будущем, учитывая, что польская экономика продолжает быстро расти, возникнет необходимость в большем привлечении иностранных работников.

Ранее сообщалось, что Польша намерена упростить трудоустройство украинских медиков.

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Источник: korrespondent.net

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