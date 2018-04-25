Подразделения сепаратистов в зоне АТО усиливают обстрелы из запрещенного Минскими соглашениями оружия в районе Светлодарской дуги в Донецкой области. В селе Луганское повреждены жилые дома и нарушено энергоснабжение, а в районе села Новолуганское поврежден газопровод.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в среду, 25 апреля.

"Применив артиллерию калибра 122 мм, минометы 120 мм и 82 мм вчера враг обстрелял населенные пункты Луганское и Новолуганское. Только за прошедшие сутки оккупанты выпустили здесь более 140 снарядов и мин. Силы АТО открывали огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения", – говорится в сообщении.

По информации военных, в среду противник продолжил обстрелы Новолуганского, применив реактивные системы залпового огня, артиллерийские системы 152 мм и минометы 120 мм.

"При этом враг нарочно осуществляет обстрелы гражданских зданий и объектов критической инфраструктуры в этом районе. Сейчас достоверно известно о повреждении жилых домов в Луганском. Также здесь частично нарушено энергоснабжение. В районе Новолуганского поврежден газопровод, в результате чего объекты крупнейшего сельхозпроизводства региона Бахмутский аграрный союз остались без газоснабжения", – сказано в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: На Донбассе обстреляли жилые дома и газопровод

Штаб АТО осуществляет координацию усилий офицеров гражданско-военного сотрудничества, украинской стороны СЦКК с государственными и местными органами власти для скорейшей ликвидации последствий вражеских обстрелов.

Напомним, за сутки 24 апреля на Донбассе зафиксировали 69 обстрелов – 11 бойцов ВСУ получили ранения и боевые травмы.

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Источник: korrespondent.net