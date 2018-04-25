25 апреля 2018, среда, 15:59
+14°C
Завтра +14°C
+14°C
Завтра +14°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,44
25. 04. 2018

Стало известно, сколько будут платить врачам за одного пациента

Правительство в среду, 25 апреля, утвердило тарифы на предоставление медицинской помощи, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что за одного пациента, подписавшего декларацию, врач будет получать 370 грн в год.

Также, утверждены корректировочные коэффициенты для пяти возрастных групп.

Так, за обслуживание ребенка до пяти лет врач будет получать четыре ставки (1,480 тыс. грн), ребенка от шести до 17 лет – 2,2 ставки (814 грн).

За предоставление первичной медицинской помощи лицам в возрасте от 40 до 64 предусмотрено 1,2 ставки (444 грн), от 65 лет – две ставки (740 грн). Соответственно, одну ставку врач будет получать за пациента в возрасте от 18 до 39 лет.

Кроме того, в случае, если медобслуживание пациента, подписавшего декларацию, осуществляется в горных населенных пунктах, корректировочный коэффициент составляет 1,25 (462 грн). Место обслуживания пациента определяется в соответствии с декларацией о выборе врача.

При этом оплата за обслуживание пациентов из "красного" списка – пациента, который не выбрал своего врача и не подписал с ним декларацию, составляет 240 грн. По отношению к ним не применяются корректировочные коэффициенты.

Ранее сообщалось, что Минздрав утвердил правила, по которым украинцы будут выбирать врачей. Позже стало известно, что медицинские учреждения Украины массово подключают к электронной системе здравоохранения (eHealth).

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.