НАБУ открыло дело в отношении "схем" Пашинского

В Национальном антикоррупционном бюро открыли уголовное производство в отношении коррупционных схем при закупке вооружения с возможным участием нардепа Сергея Пашинского. Об этом на пресс-конференции в среду, 25 апреля, заявил директор НАБУ Артем Сытник, отвечая на вопрос, планируется ли открытие уголовного производства по фактам, описанным в расследовании журнала Новое время, пишет Украинская правда.

"Да уголовное производство открыто. Мы эту ситуацию видели еще раньше и публикация фактически совпала", - сказал он.

К слову, ранее журнал Новое время опубликовал статью о коррупционных схемах в украинской оборонке. В качестве организаторов сомнительных сделок журналисты назвали Сергея Пашинского и Олега Гладковского - заместителя секретаря СНБО и давнего делового партнера Петра Порошенко.

После этого Пашинский подал иск о защите чести, достоинства и опровержении недостоверной информации. Редакция Нового времени по поводу выявленных злоупотреблений обратилась в НАБУ, а также заявила, что Пашинский угрожал редколлективу.

Как сообщал Корреспондент.net, 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский заявил о нападении на него, из-за чего он решил применить пистолет. Пострадавший на него якобы напал с бутылкой и ударил по голове. Депутат заявлял, что нападающим был именно Вячеслав Химикус, а тот, в свою очередь, утверждал другое. В феврале Печерский райсуд Киева признал Химикуса потерпевшим.

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Источник: korrespondent.net