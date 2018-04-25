Министерство обороны России показало обломки выпущенных западной коалицией по Сирии ракет в ответ на химическую атаку в Думе. Об этом сообщает в среду, 25 апреля, пресс-служба российского Минобороны.

Как отметил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Рудской, часть ракет, выпущенных США, Великобританией и Францией по Сирии, не достигшие целей из-за технических неполадок, доставили в Москву.

В частности, речь идет о крылатых американских ракетах Томагавк и авиационных высокоточных ракетах.

"Сейчас осколки снарядов исследуют специалисты, результаты работы будут использованы для совершенствования российской противоракетной обороны", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: Удар по Сирии: РФ показала обломки западных ракет

По словам Рудского, 46 выпущенных по Сирии ракет были уничтожены сирийскими комплексами советского производства С-125, Оса и Квадрат. Генерал отметил, что из 105 снарядов по объектам инфраструктуры в Сирии попали только 22 ракеты.

Напомним, западные страны нанесли ракетный удар по Сирии 14 апреля в ответ на химатаку в сирийском городе Дума.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net