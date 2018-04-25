Суд вынес приговор датскому изобретателю, убившему журналистку

За убийство шведской журналистки Ким Валль на борту частной подводной лодки Наутилус датский изобретатель Петер Мадсен приговорен к пожизненному заключению. Такое решение в среду, 25 апреля, принял суд Копенгагена, сообщает Европейская правда.

Кроме того, суд признал Мадсена виновным в сексуальном насилии и осквернении трупа. Таким образом, суд удовлетворил требования прокуратуры, отметив, что объяснения Мадсена об обстоятельствах гибели Валль не кажутся достоверными.

Несмотря на показания многих экспертов, нехватка реальных доказательств по делу и длительное разложения останков тела Валль не позволили определить точную причину ее смерти.

В отчете патологоанатома говорилось, что она, вероятно, погибла в результате удушья или разрыва в горле.

Как известно, Мадсен признался, что расчленил Валль на борту своей подводной лодки и выбросил части ее тела в море, однако отрицает убийство или сексуальное насилие над ней.

Напомним, крупнейшая частная подводная лодка Наутилус по неизвестным причинам затонула 11 августа 2017 года вблизи Копенгагена. Владельца Петера Мадсена спасли из лодки, а шведская журналистка, которая находилась с ним на борту, исчезла при загадочных обстоятельствах. 23 августа тело женщины без конечностей и головы, найденное возле Копенгагена, идентифицировали как пропавшую шведскую журналистку Ким Валль. Позже полиция нашла голову убитой женщины и остальные части тела. Петеру Мадсену было предъявлено обвинение в убийстве журналистки.

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Источник: korrespondent.net