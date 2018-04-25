Полиция Крыма объявила в розыск около шести тысяч человек

Полиция Крыма объявила в розыск около шести тысяя лиц, причастных к вооруженной аннексии полуострова. Об этом сказал начальник Главного управления Нацполиции в АР Крым и Севастополя Анатолий Бахчиванжи, сообщает пресс-служба ведомства в среду, 25 апреля.

"Объявлены в розыск 5800 человек, которые несли службу и остались там после отвода воинских частей на материк. Впервые за четыре года с момента оккупации полуострова Крым создан реестр участников незаконно сформированного вооруженного формирования. Туда внесены данные относительно 860 человек", – сообщил Бахчиванжи.

Он отметил, что также речь идет о людях, "которые принимали решения, принимали участие в захвате военных гарнизонов, которые находятся там".

Также Бахчиванжи рассказал об итогах итогах работы крымской полиции. Так, с начала 2018 года было изъято 79 единиц огнестрельного оружия, четыре гранатомета, два огнемета, 30 гранат, три килограмма пластида, около 15 тысяч патронов, и 1 кг наркотических веществ. В 32 уголовных правонарушениях 37 лицам сообщено о подозрении.

Накануне сообщалось, что Национальная полиция объявила о наборе патрульнх для Крыма.

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Источник: korrespondent.net