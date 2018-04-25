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25. 04. 2018

Москва заявила об "укоренении" военных США в Сирии

Происходящие в Сирии процессы говорят об укоренении военного присутствия США в этой стране и возможной угрозе для ее территориальной целостности в будущем. Об этом сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает Интерфакс в среду, 25 апреля.

"Мы отслеживаем самым пристальным образом все сигналы на эту тему", – сказал Рябков, отвечая на просьбу прокомментировать заявления президента США Дональда Трампа о возможном скором выводе американских военных из Сирии.

"Вместе с тем, мы отмечаем, что "на земле" в реальности происходят процессы, которые, по большому счету, означают дальнейшее укрепление, укоренение в военном смысле США на территории Сирийской арабской республики", – отметил замминистра.

По мнению Рябкова, это "тревожная тенденция со всех точек зрения".

"С одной стороны, эта тенденция означает продолжающееся пренебрежение Вашингтоном принципами и нормами международного права, с другой стороны – возникает все больше оснований для озабоченности по поводу того, какие реально цели США преследуют в Сирии, и не идет ли здесь речь о попытке де-факто раздела этого государства, то есть посягательстве на его территориальную целостность", – заявил Рябков.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что он хочет скорейшего вывода американских войск из Сирии. Также СМИ сообщали о заморозке более 200 млн долларов финансирования восстановительных работ в освобожденных от боевиков ИГИЛ районах Сирии.

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Источник: korrespondent.net

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