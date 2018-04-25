Украина выполнила одно из четырех условий для получения финпомощи - ЕК

Одно из четырех условий, которые Украина ранее не выполнила для получения макрофинансовой помощи (МФП), уже выполнено, три других находятся в процессе выполнения. Об этом в среду, 25 апреля, во время заседания комитета Европарламента в Брюсселе, сообщила руководитель Главного директората Еврокомиссии по вопросам политики соседства и расширения Катарина Матернова, сообщает УНИАН.

По ее словам, решение вопроса запрета на экспорт леса - уже выполнено, остальные три Киев способен выполнить, чтобы получить новый пакет МФП в размере 1 млрд евро.

"Что касается запрета на лес - мы нашли арбитражный процесс в рамках Соглашения об ассоциации. Это уже сделано. Была принята регистрация (введение кредитного реестра Национального банка Украины). Что касается автоматической верификации электронных деклараций вместе с поиском конечных бенефициаров, то с программным обеспечением, я думаю, условия будут выполнены", - сказала она.

Эти договоренности подтвердил министр финансов Украины Александр Данилюк, который выступил с обстоятельным докладом о выполнении Украиной необходимых условий.

Данилюк также напомнил, что был принят и закон о кредитном реестре НБУ. Министр отметил, что закон был "принят в начале года, как раз после решения Еврокомиссии не предоставлять последний транш".

Касаясь третьего условия о верификации электронных деклараций, то, по словам Матерновой, ее главная часть "заключалась в том, чтобы сделать эту информацию доступной".

"Это было сделано полтора года назад. Сейчас они разрабатывают программное обеспечение, чтобы сделать автоматическую верификацию с методологиями, аналогичными тем, которые использует Арбитражный суд, когда рассматривает дела. Мы также хотим гарантировать, и мы это обсудили во время подготовки новой программы макрофинансовой помощи, мы будем настаивать на обязательстве правительства, что они начнут с самых важных дел. Это первое. В комбинации с программным обеспечением, мы убеждены, это произойдет.

Второе – в отношении конечного владельца компаний, это несколько сложнее, потому что здесь мы должны обеспечить предоставление технического совета, что мы сделали. Здесь работа продолжается", - детализировала представитель Еврокомиссии.

При этом она признала, что прописанные в предыдущей программе МФД к Украине требования "очень амбициозные". "Потому что это беспрецедентные условия - нет ни одной страны в ЕС, которая проверяла бы официального владельца. США этого не делает. Я думаю, что будет справедливо сказать себе, что мы были очень амбициозными. Сейчас с правительством работают европейские эксперты, мы пытаемся найти путь, который позволит нам сказать, что условия выполнены", - надеется Матернова.

Как известно, из предыдущей программы МФП Украина не выполнила четыре условия: снятие запрета на лес, введение кредитного реестра Национального банка, автоматическая верификация конечных владельцев компаний и автоматическая верификация электронных деклараций.

Ранее сообщалось, что Украина и ЕС согласовали арбитров в споре о лесе-кругляке.

Напомним, Украина получит от Еврокомиссии 24 млн евро.

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Источник: korrespondent.net