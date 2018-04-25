Суд окончательно снял арест с недвижимости сына Авакова

Соломенский районный суд Киева повторно отменил арест недвижимости сына главы МВД Арсена Авакова Александра, которого подозревают в хищении денег при закупке министерством рюкзаков для Нацгвардии. Об этом говорится в решении суда от 17 апреля, опубликованном во вторник, 24 апреля.

Так, следственный судья Людмила Кизюн приняла решение отменить арест имущества Александра Авакова. Речь идет о двух квартирах и трех местах в подземном паркинге.

Решение обжалованию не подлежит.

Напомним, 31 октября 2017 года Александра Авакова задержали представители НАБУ. Его подозревают в поставках рюкзаков для Нацгвардии по завышенным ценам.

На следующий день суд отпустил сына главы МВД под личное обязательство и обязал его сдать все паспорта в Государственную миграционную службу. Вскоре суд Киева арестовал его недвижимость.

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Источник: korrespondent.net