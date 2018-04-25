Онищенко обвинил Сытника во лжи

Скрывающийся от следствия нардеп Александр Онищенко заявил, что не разговаривал с директором НАБУ Артемом Сытником относительно передачи "пленок" и пообещал обнародовать компромат на него. Об этом Онищенко написал в среду, 25 апреля на своей странице в Facebook.

"Сытник сообщает журналистам, что поговорил со мной о пленках, "провёл опрос", и ничего такого нового я ему там не рассказал. Господин Сытник, вы кому звонили?" - написал он.

Также он сообщил, что готовит материал о фальсифицированных делах директора НАБУ и опубликует его на следующей неделе.

"Готовлю один материал по Сытнику, и как он ведёт уголовные дела. Как фабрикует и уговаривает фальсифицировать. Опубликую на следующей неделе. Приходится одному рассказывать про все это преступное кодло", - дописал Онищенко.

Напомним, сегодня утром глава НАБУ Артем Сытник заявил, что Александр Онищенко пока не дал согласия на передачу так называемых пленок детективам НАБУ. Следователи общаются с нардепом в формате переписки.

Напомним, 18 апреля Онищенко обнародовал часть записи разговора, как он утверждает, с участием президента Петра Порошенко. В разговоре речь шла об экс-министре экологии и природных ресурсов Николае Злочевском и его предложении по заключению контрактов с Нафтогазом и другими госкомпаниями с тем, чтобы "поделиться с Порошенко долей".

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Источник: korrespondent.net