В ЕС призвали прекратить дробить Сирию на части

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвала прекратить дробить Сирию на части и подумать над ее объединением. Об этом она заявила на полях международной конференции по Сирии в Брюсселе в среду, 25 апреля, передает РИА Новости.

"Нужно избегать дробления Сирии на куски. Надо, наоборот, смотреть, как ее объединять", - сказала дипломат.

Могерини напомнила о позиции Евросоюза, согласно которой государства-гаранты астанинского процесса должны выполнить свои обязательства и обеспечить перемирие в Сирии. Также они должны поспособствовать участию Сирии в переговорах в Женеве под эгидой ООН, подчеркнула она.

Накануне президент США Дональд Трамп предложил региональным государствам отправить в Сирию свои войска. Тем самым, по его замыслу, они заплатят за продолжение военного присутствия в республике.

Ранее министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что королевство готово отправить свои войска в Сирию, если такое предложение будет сделано Эр-Рияду со стороны западной коалиции.

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Источник: korrespondent.net