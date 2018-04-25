Лента RSS
Подписаться на ленту
25 апреля 2018, среда, 19:00
+14°C
Завтра +14°C
+14°C
Завтра +14°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,44
25. 04. 2018

Глава Партии регионов рассказал, как сидит в СИЗО

Бывший руководитель фракции Партии регионов Александр Ефремов сообщил подробности своего пребывания в следственном изоляторе. Об этом он рассказал в интервью ВВС.

В частности, стало известно, что Ефремов сидит в СИЗО г. Старобельск Луганской области в течение 20 месяцев.

"Я один. Нахожусь все это время в одиночной камере. Моя камера опечатывается тремя печатями. Чтобы открыть мою камеру, нужно получить разрешение от корпусного. После этого дается разрешение разблокировать мою камеру", - отметил Ефремов.

Экс-депутат заявил, что не согласен с обвинениями в том, что помог захватить здания Луганской облгосадминистрации и СБУ в 2014 году.

"В чем суть моей государственной измены, я понять не могу. На мой вопрос, в чем это выражается, ответ стороны обвинения прост: смотрите документы, там все написано. А там же ничего не написано! От суда я ответа не получил", - подчеркнул он.

Напомним, экс-регионал Ефремов пробудет под стражей как минимум до 3 мая 2018 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.