В Крыму пустят с молотка санатории и гостиницы

В Крыму продадут государственные гостиницы и санатории на общую сумму 113 млн рублей (около 50 млн грн). Такое решение принял подконтрольный России "парламент Крыма", сообщает в среду, 25 апреля, Крым Информ.

Речь идет, в частности, об имуществе феодосийского отеля Моряк, которое оценивается в 50,2 млн рублей, ялтинского санатория Сосняк (37,2 млн руб) и кореизского санатория Волга (26,1 млн руб).

Кроме того, на продажу выставлены ряд объектов в Черноморском районе (6,7 млн руб) и в Симферополе (5,2 млн рублей).

Имущество будет реализовано через аукцион. В пояснительной записке к соответствующим проектам постановлений указано, что продажа объектов необходима для "выполнения плановых показателей неналоговых поступлений в бюджет республики на 2018 год".

Как сообщалось, Крым отложил на год введение курортного сбора.

Ранее эксперты назвали экономические потери Киева от агрессии РФ. В частности, основными материальными потерями в аннексированном Крыму стала стоимость земли, энергетических активов, банков и их актов, предприятий и жилья.

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Источник: korrespondent.net