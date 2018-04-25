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25. 04. 2018

В центре Кабула прогремел взрыв

В центре столицы Афганистана Кабуле произошел взрыв. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает в среду, 25 апреля, телеканал ToloNews.

Отмечено, что данные о погибших и пострадавших на данный момент уточняются.

Напомним, 22 апреля в Кабуле террорист-смертник привел в действие самодельное взрывное устройство, в результате чего погибли 48 человек, в том числе пятеро детей, еще 112 человек были ранены. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка Исламское государство.

В тот же день в афганском городе Пули-Хумри в провинции Баглан на севере страны прогремел взрыв, жертвами которого стали шесть человек.

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Источник: korrespondent.net

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