Миссия ОЗХО повторно собрала образцы в Думе

Сотрудники миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии посетили вторую локацию в городе Дума, где произошла химатака, и собрали образцы. Об этом в среду, 25 апреля, сообщает пресс-служба Организации по запрещению химического оружия.

"Сегодня эксперты FFM посетили второе место (предполагаемого применения химического оружия) в Думе. Они также собрали на месте образцы, которые привезут вместе с другими, собранными ранее образцами в лабораторию ОЗХО в Рейсвейк (Нидерланды)", - говорится в сообщении.

Предполагается, что образцы разделят и направят для анализа в аккредитованные организацией лаборатории.

Напомним, эксперты ОЗХО прибыли в Дамаск 14 апреля. В субботу, 21 апреля, инспекторы организации посетили одно из мест химатаки в Думе для сбора образцов.

Западные страны нанесли ракетный удар по Сирии 14 апреля в ответ на химатаку в Думе в начале апреля. В Дамаске отрицают причастность к применению химического оружия.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net