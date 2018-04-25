На Донбассе ранены пять бойцов – штаб

С начала нынешних суток подразделения сепаратистов 33 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Четыре бойца ранены, у еще одного боевая травма, сообщает пресс-центр штаба АТО в вечерней сводке в среду, 25 апреля.

По информации военных, противник грубо наршает Минские соглашения, применяя запрещенное тяжелое оружие. Так, на луганском направлении сепаратисты обстреляли из РСЗО, 152-мм артиллерии, 120-мм минометов и танков укрепления возле поселка Новолуганское Бахмутского района. Также 120-мм и 82-мм минометы применялись в районе селаТроицкое Попаснянского района.

"Кроме этого, из 120 мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по защитникам Новозвановки, из минометов калибра 120 мм – защитникам Луганского, а минометы калибра 82 мм, гранатомет и вооружения БМП задействовал возле Новоселовки", – говорится в сводке.

На донецком направлении из 120-мм минометов и гранатометов обстреляны позиции сил АТО возле пгт Верхнеторецкое Ясиноватского района, шахты Бутовка и села Водяное Волновахского района.

"Также из минометов калибра 82 мм, гранатометов разных систем и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по защитникам Авдеевки и шахты Бутовка, из БМП – под Талаковкой и Богдановкой, из крупнокалиберных пулеметов – возле Павлополя, Гнутово, Славного и Красногоровки, а из стрелкового оружия – по защитникам Широкино", – рассказали в штабе.

Кроме того, в районе Талаковки враг применил противотанковый ракетный комплекс, а под Гнутово велся снайперский огонь.

Напомним, за сутки 24 апреля на Донбассе зафиксировали 69 обстрелов – 11 бойцов ВСУ получили ранения и боевые травмы.

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Источник: korrespondent.net