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25. 04. 2018

Киев в ПАСЕ попросил помощи для переселенцев

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призвала международных партнеров активизировать помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Об этом она заявила на сессии ПАСЕ в среду, 25 апреля, сообщает Интерфакс-Украина.

"При обсуждении резолюции Гуманитарные потребности и права внутренне перемещенных лиц в Европе обратила внимание коллег по Ассамблее на непростую ситуацию с переселенцами в Украине", - отметила Геращенко.

По ее словам, самыми большими проблемами для этих людей остается проблема жилья и работы, реинтеграция в других регионах.

"Украинский бюджет не имеет денег на долговременные программы финансирования социального жилья, поэтому призываем наших партнеров активизировать помощь ВПЛ именно по ключевым направлениям: переквалификация, создание новых рабочих мест и социальное жилье", - написала она на странице в Фейсбуке после своего выступления.

Геращенко напомнила, что в результате российской войны на Донбассе и в Крыму в Украине - более 1,7 млн переселенцев. Однако, по ее словам, Украина не создала Евросоюзу миграционных проблем.

Она также проинформировала ПАСЕ, что в рамках заседаний рабочих групп в составе Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона поднимает проблему переселенцев и настаивает на том, что они должны принимать участие в предстоящих местных выборах на Донбассе, "после демобилизации и деоккупации от российских войск, техники, наемников этого региона".

Ранее сообщалось, что Украина получит от Германии 9 млн евро на жилье для переселенцев.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выделит Украине 17,23 млн евро в рамках программы Горизонт 2020 на реализацию научных и инновационных проектов.

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Источник: korrespondent.net

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