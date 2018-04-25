Глава Мадрида уволилась из-за кражи кремов из супермаркета

Глава правительства столицы Испании Мадрида Кристина Сифуентес ушла в отставку после того, как СМИ обвинили ее в краже кремов из супермаркета и опубликовали соответствующее видео. Об этом в среду, 25 апреля, сообщает Vanguardia.

По словам Сифуентес, обнародование записи - свидетельство того, что на нее собирали компромат.

На пресс-конференции 53-летняя чиновница заявила, что "уходит с высоко поднятой головой". Сифуентес также сделала прощальный пост в Instagram, в котором заявила, что горда проделанной работой и выразила благодарность семье, команде и всем жителям Мадрида.

Отмечено, что эпизод с кражей произошел еще в мае 2011 года. Чиновницу уличили в похищении двух баночек антивозрастного крема из супермаркета, расположенного недалеко от места работы. Их общая стоимость - около 40 евро.

Видеозапись, сделанную камерами наблюдения, опубликовали испанские СМИ. На кадрах видно, как охранник приводит женщину в подсобное помещение и заставляет выложить все содержимое сумки. Как отмечается, Сифуентес заплатила за товар, и администрация супермаркета не стала обращаться в полицию.

Ранее сообщалось, что в России пьяная полицейская устроила драку в супермаркете.

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Источник: korrespondent.net