Отжимают или спасают? СБУ против Мотор-Сич

Служба безопасности Украины провела обыски в офисе публичного акционерного общества "Мотор Сич" в Запорожье. Спецслужбы проводили выемку отдельных документов. Дело касается подозрения в диверсии.

Корреспондент.net разбирался, что происходит с крупнейшим предприятием страны.

В чем дело?

Правоохранители считают, что контрольным пакетом “Мотор Сич” завладели иностранцы, чтобы перенести производство, передать технологии и ослабить Украину. Причиной открытия дела стала продажа 56% акций “Мотор Сичи” китайским инвесторам, аффилированным с компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.

ВрамкахведущегосяСБУрасследованияШевченковскийрайонныйсудКиеваарестовал41% акции“МоторСичи”, которыехранятсянасчетахкомпанииDragon Capital ипринадлежатследующимкомпаниям: Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Виргинскиеострова), Business House Helena (Панама), Enfields Trade & Capital Corp (Панама), Waldo Trade Ltd (БританскиеВиргинскиеострова), Granum Corporation (Панама).

Кто продал акции компании доверенным лицам собственника китайской Beijing Skyrizon следствию выяснить не удалось.

Версия предприятия

На заводе назвали обыски СБУ частью плана по рейдерскому захвату предприятия. "То, что вчера происходило - это часть плана по рейдерскому захвату. Это серьезный удар по репутации. Сегодня я уже встречался с представителями некоторых стран и объяснял им, что это рейдерский захват", – заявил президент компании “Мотор Сич” Вячеслав Богуслаев и категорически отверг подозрения СБУ.

В “Мотор Сичи” заявили, что продажа акций китайскому инвестору, а также сотрудничество с китайской стороной по организации лицензионного производства украинских авиадвигателей в Китайскую Народную Республику (КНР) осуществляются в строгом соответствии с законодательством.

Что из этого получится?

За обысками СБУ может стоять простое желание заставить нынешних акционеров продать акции лицам, близким к силовикам, считает специалист отдела по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса.

“Здесь, скорее всего, коррупционный интерес, возможно, кто-то другой хочет купить Мотор Сич и через СБУ хочет на это повлиять. Возможно, и государственный интерес. Ведь компания Мотор Сич является важным предприятием и не хотелось бы потерять имеющиеся технологии, и закрыть такой завод”, – считает он.

Еще одна версия, поясняющая происходящее вокруг "Мотор Сичи" - попытка властей пресечь работу предприятия с Россией в обход санкций. Выкуп китайцами акций “Мотор Сичи” – может быть завуалированным восстановлением совместных проектов с Россией. Теперь эти проекты будут реализовываться на территории Китая.

Есть у запорожского предприятия и другая схема работы с Россией – в свое время Вячеслав Богуслаев приобрел Оршанский ремонтный завод в Беларуси и обслуживал российские самолеты (двигатели украинского производителя установлены в моделях АН - 24, АН - 26, АН - 32 и вертолетах Ми - 8). Российскую технику обслуживает и несколько его площадок в Украине (в частности, ремонтные заводы в Виннице и Дубно).

Аналитик компании "Европатруль" Вячеслав Коновалов допускает, что именно белорусский, а не китайский след стал основным в списке претензий СБУ. "Хотя россияне и развернули политику импортозамещения и даже заявили, что разработали свой двигатель для вертолетов Ми-8, украинская продукция по-прежнему является для них стратегически важной. Тем более, что "Мотор Сич" не стоит на месте и выдает новые разработки. Скажем, последняя модификация вертолетного двигателя позволяет поднять его на 8 тыс. м над землей, что недосягаемо для большинства конкурентов", - отметил Коновалов.

Источник: korrespondent.net