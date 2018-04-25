Розенблат проиграл Сытнику суд

Суд отказал народному депутату Бориславу Розенблату в удовлетворении иска против директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника о признании противоправным сотрудничество НАБУ с ФБР. Об этом в среду, 25 апреля, сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

"Окружной административный суд города Киева принял решение – отказать Бориславу Розенблату в удовлетворении исковых требований", – говорится в сообщении.

Как известно, нардеп просил суд признать противоправными действия Сытника по привлечению к оперативно-розыскной деятельности на территории Украины работников ФБР, без предварительного заключения международного договора, как это предусмотрено законом "О международных договорах".

Кроме того, Розенблат настаивал на противоправной бездеятельности СБУ о разглашении государственной тайны работникам ФБР без предварительного заключения соответствующего международного договора.

"Соответствующее решение суд принял на основе того, что истцом не были доказаны те обстоятельства, на которые он ссылался в подтверждении своих исковых требований", – отмечает суд.

Ранее НАБУ обвинило Розенблата в причастности к "янтарному делу". Также Национальное антикоррупционное бюро подозревает Розенблата в незаконном получении дипломатического паспорта.

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Источник: korrespondent.net