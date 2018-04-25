Между РФ и США разгорается скандал из-за резиденции в Сиэтле

В России заявили, что представители американских властей проникли на территорию закрытой накануне резиденции генконсула России в Сиэтле и вошли в здание. Об этом в среду, 25 апреля, сообщает РИА Новости.

В посольстве в Вашингтоне назвали эти действия недружественным шагом и пообещали, что Москва объявит об ответных мерах.

Ранее все сотрудники генконсульства покинули территорию резиденции. Само учреждение прекратило работу 2 апреля, как и было предписано американской стороной. С тех пор в резиденции собирали вещи и документы, а также готовили здание к консервации.

"И свет и газ отключили. Остается наш государственный флаг, поскольку это (резиденция - ред.) наша собственность. Это наша собственность, мы запираем ее и ключи забираем с собой", - сказал 24 апреля, консул-советник Халит Айсин,

Также накануне российские дипломаты готовы к любому развитию событий вокруг здания резиденции генконсула РФ в Сиэтле, будут наблюдать за ней.

Напомним, генконсульство РФ в Сиэтле прекратило свою деятельность по требованию властей США. В связи с закрытием учреждения, граждан попросили обращаться в российские консульства в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне.

Как сообщалось, 26 марта, администрация президента США Дональда Трампа объявила о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле в связи с ситуацией вокруг отравления в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net