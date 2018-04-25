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25. 04. 2018

СМИ выяснили вероятную причину отказа КНДР от ядерного оружия

Причиной отказа от дальнейших ядерных испытаний КНДР могли стать разрушения и радиоактивное загрязнение от предыдущих испытаний. Об этом в среду, 25 апреля, сообщает South China Morning Post со ссылкой на китайских экспертов.

В частности, отмечается, что в Северной разрушен полигон, где проводились испытания.

"Разрушения после пяти ядерных взрывов могут быть причиной того, что северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил в пятницу  о том, что "заморозит" ядерные и ракетные испытания", - говорится в сообщении.

Издания сообщает, что китайские ученые-сейсмологи подтвердили, что в результате ядерных испытаний на северо-востоке КНДР в сентябре прошлого года практически разрушилась гора Мантапсан, в тоннеле под которой взорвали мощную бомбу. В результате произошло радиоактивное загрязнение окружающего местности. По мнению ученых, радиоактивная пыль может выйти через отверстия или трещины в поврежденной горе.

А в октябре прошлого года японские СМИ сообщали, что в КНДР после одного из испытаний водородной бомбы на полигоне обрушился подземный тоннель. В результате погибли около двухсот человек. Подтверждений этой информации не было, а правительство Северной Кореи об аварии не сообщало.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что с 21 апреля останавливает ядерные и ракетные испытания и закрывает полигон Пунгери на севере страны.

Напомним, 21 апреля стало известно, что Ким Чен Ын объявил о закрытии ядерного полигона на севере страны и прекращении ракетных и ядерных испытаний. Позже севернокорейский лидер также дал согласие США на инспекцию полигона.

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Источник: korrespondent.net

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