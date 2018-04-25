В России опубликовали законопроект об ограничении времени в соцсетях

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин обнародовал свой законопроект, нацеленный на ограничение пользователей соцсетей. Детали соответствующей инициативы он изложил на своей странице в Facebook.

Депутат Анохин назвал свой законопроект "О защите граждан от негативного воздействия сетевых сообществ в сети Интернет, причиняющего вред здоровью и развитию человека".

Законодательная инициатива включает несколько ограничений и запретов для пользователей социальных сетей, блогов и других площадок для общения людей.

Депутат предлагает 4 главных правила:

Обязательная идентификация пользователей, то есть, он предлагает отказаться от анонимности;

Блокировать сайты и площадки, которые игнорируют требование об обязательной идентификации пользователей;

Запретить несовершеннолетним пользоваться соцсетями в школах, вузах и других образовательных организациях;

Ограничить время посещения социальных сетей до 3 часов в сутки для всех граждан.

По мнению депутата Анохина, эти правила помогут защитить физическое и психологическое здоровье граждан.

Напомним, Путин позволил блокировать в РФ порочащие деловую репутацию сайты. Ранее в России появилась мера пресечения "запрет интернета".

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Источник: korrespondent.net