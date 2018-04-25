В Белом доме заявили, что КНДР на правильном пути

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Вашингтон считает поведение Пхеньяна открытым и КНДР движется в правильном направлении в преддверии саммита лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына, пишет РИА Новости.

"В процессе (подготовки встречи − ред.) они (Северная Корея − ред.) были открыты в своем желании провести денуклеаризацию. Это будет основной темой. Мы будем этого добиваться и ожидаем, что так и произойдет", − отметила Сандерс на брифинге 25 апреля.

Она также подчеркнула, что США не намерены ослаблять кампанию максимального давления, пока слова КНДР претворяются в конкретные действия.

"Но они двигаются в правильном направлении", − добавила спикер администрации американского президента.

Ранее Трамп назвал лидера КНДР "очень порядочным" человеком и отметил, что Вашингтон и Пхеньян имеют достаточно конструктивные переговоры.

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Источник: korrespondent.net