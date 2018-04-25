В США осуждают антисемитизм в Украине и Польше

Группа из 57 членов Палаты представителей Конгресса США призвала Госдепартамент оказать дипломатическое давление на Украину и Польшу за искажение и отрицание Холокоста, которое происходит при поддержке государства. Обращение в Госдеп опубликовано на сайте конгрессмена Ро Ханна.

"В этом году Варшава приняла закон, который делает уголовным преступлением упоминание о том, что Польша участвовала в Холокосте. Закон, который был правильно раскритикован Государственным департаментом правительства Израиля и другими, сопровождался всплеском антисемитской риторики", − отмечается в письме.

При этом, в тексте отмечено, что подобный украинский закон не получил такого же внимания в США, хотя зашел еще дальше в прославлении "пособников нацистов", среди которых упоминаются Степан Бандера, Роман Шухевич, ОУН и УПА.

"Эти парамилитарные группы и лица в некоторых случаях сотрудничали с нацистами и несут ответственность за убийство тысяч евреев, 70-100 тысяч поляков, и других этнических меньшинств в 1941-45 годах", − утверждают конгрессмены.

Претензии также касаются мероприятий Украинского института национальной памяти в поддержку УПА, маршей украинских националистов и батальона Азов.

Авторы обращения уверены, что Вашингтон должен настойчиво требовать отмены соответствующих законов − в Польше о национальной памяти, а в Украине − о признании армий ОУН-УПА, УНР и ЗУНР борцами за независимость.

Они призывают Госдепартамент США ответить на обеспокоенность конгрессменов, описав механизм работы с правительствами Польши и Украине в этом контексте.

Также говорится о необходимости назначить специального посланника для мониторинга и противодействия антисемитизму.

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Источник: korrespondent.net