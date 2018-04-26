ВСУ в десятке сильнейших армий Европы − Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко сообщил в Facebook, что Вооруженные силы Украины заняли восьмое место в рейтинге самых эффективных армий Европы.

"ВСУ вошли в десятку сильнейших армий Европы. По версии Global Firepower, именно украинская армия − самая сильная на европейском континенте среди вооруженных сил стран, не входящих в НАТО. Гордимся нашими военными!", − написал глава государства.



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Источник: korrespondent.net