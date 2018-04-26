Лента RSS
Подписаться на ленту
26 апреля 2018, четверг, 01:49
+14°C
Завтра +14°C
+14°C
Завтра +14°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,44
26. 04. 2018

ВСУ в десятке сильнейших армий Европы − Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко сообщил в Facebook, что Вооруженные силы Украины заняли восьмое место в рейтинге самых эффективных армий Европы.

"ВСУ вошли в десятку сильнейших армий Европы. По версии Global Firepower, именно украинская армия − самая сильная на европейском континенте среди вооруженных сил стран, не входящих в НАТО. Гордимся нашими военными!", − написал глава государства.


Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.