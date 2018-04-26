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26. 04. 2018

В Витебске готовятся к благотворительному “Белому Цветку”

В Витебске 20 мая в 11.00 у стен православного Успенского кафедрального собора продйет ежегодный благотворительный праздник «Белый Цветок».

Собранные на празднике средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей. Гостей мероприятия ждет концерт, благотворительная ярмарка, игры, угощения и, конечно, сотни белых цветов, сообщает sobor.by.

Организаторы благотворительной акции приглашают мастеров и ремесленников принять участие в ярмарке, выставив на продажу изделия ручной работы. Творческие исполнители, певцы, музыканты, танцоры и поэты приглашаются для участия в концертной программе. Организаторы мероприятия будут благодарны педагогам, организаторам и просто неравнодушным людям за творческие идеи по проведению праздника.

Все желающие могут провести мастер-классы или пожертвовать свои поделки и сувениры на благотворительную ярмарку. Изделия на ярмарку и материалы для поделок принимаются в лавке Георгиевского храма.

Организатором акции выступил отдел социального служения и благотворительности Витебской епархии.

Источник: krynica.info

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