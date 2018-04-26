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26. 04. 2018

В Волковыске начат прием заявок на детский «Ангельский глас»

В Волковыске 27 мая по благословению архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия пройдет православный III епархиальный конкурс духовной поэзии «Ангельский глас».

Заявки на конкурс принимаются до 15 мая, сообщает sobor.by.

Конкурс пройдет на приходе святых равноапостольных Мефодия и Кирилла в в 15:00.

В конкурсе принимают участие воспитанники воскресных школ, дети и взрослые с ограниченными возможностями.

Каждый участник готовит одно стихотворение на православную тематику на родном языке (русский, белорусский, церковнославянский, польский). Конкурс проводится в четырех возрастных группах:

Победители конкурса будут награждены дипломами и призами, поездкой на конкурс чтецов православной поэзии в город Гайновка в Польше.

Источник: krynica.info

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В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.

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