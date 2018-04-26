В Лепеле открыли кафедру православной литературы

В Лепеле 19 апреляна базе Лепельской центральной районной библиотеки состоялось открытие третьей по счету в Витебской епархии кафедры православной литературы.

В мероприятии приняли участие председатель епархиальной комиссии по библиотекам и кафедрам православной литературы российской Смоленской епархии протоиерей Михаил Горовой, председатель комиссии по кафедрам православной литературы Витебской епархии иерей Вячеслав Пашкевич, благочинный церквей Лепельского округа протоиерей Адам Коледа, духовенство Витебской и Смоленской епархий, сообщает vitprav.by.

На выставке православной литературы, представленной вниманию гостей, было выставлено факсимильное издание Слуцкого Евангелия — уникального рукописного памятника XVI века, переписанного в 1581 году в Слуцке собственноручно князем Юрием Олельковичем.

На день открытия кафедры фонд городской библиотеки насчитывал более шестисот экземпляров православных книг и периодических изданий. Планируется, что кафедра православной литературы не только будет удовлетворять запросы читателей на книги православной тематики, но станет также местом проведения православных кинолекториев и мероприятий духовно-нравственного направления.

Молебное пение на начало всякого доброго дела, а также чин освящения кафедры вместе с другими залами центра возглавил протоиерей Михаил Горовой. После молебна состоялось торжественное открытие, во время которого протоиерей Михаил отметил, что православная культура — это целый неизведанный еще до конца пласт мировой культуры.

Кафедра православной литературы, по словам протоиерея Михаила, должна стать для лепельчан центром духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи и подрастающего поколения. ь епархиальной комиссии по библиотекам и кафедрам православной литературы Смоленской епархии также выразил надежду на то, что данный процесс получит своё развитие во всех епархиях и приходах Беларуси.

После выступления всех высокопоставленных гостей мероприятия состоялся праздничный концерт.

В завершение мероприятия протоиерей Адам Коледа поблагодарил российских гостей за обмен опытом по развитию кафедр православной литературы, а также всех, кто принимал участие в деле открытия Лепельской кафедры, и передал в дар библиотеке современное издание «Букваря» Тихомировых.

Источник: krynica.info