В Витебске прошли межвузовские православные игры

В Витебске 19 апреля прошли I Пасхальные открытые городские межвузовские спортивные игры.

Организаторами игр, прошедших в спортивном зале кафедры физической культуры и спорта Госакадемии ветеринарной медицин, выступили православная Витебская епархия, академия, медуниверситет, Технологический университет, ВГУ им. Петра Машерова, сообщает vitprav.by.

Участниками спортивных игр стали три команды из витебских ВУЗов и команда Витебской епархии, в состав которой вошли студенты Витебской духовной семинарии и участницы молодежного братства «Никифорос», действующего при храме великомученика Георгия Победоносца.

Перед началом спортивных состязаний с приветственными словами к собравшимися обратились ректор Витебской государственной академии ветеринарной медицины Николай Гавриченко и руководитель отдела по делам молодежи Витебской епархии протоиерей Александр Ковалев.

Во время спортивного соревнования студенты приняли участие в десяти конкурсах: «Кенгуру» (прыжки с зажатым между коленями мячом), «Непослушный обруч» (бег с катящимся обручем), «Передал — садись» (броски мяча от капитана к каждому из членов команды), «Снайпер» (броски мяча в баскетбольное кольцо), «Самый прыгучий» (прыжки на скакалке), «Общая длина» (прыжки в длину), «Покати мяч» (перемещение волейбольного мяча с помощью гимнастической палки), «Перенос мяча» (бег с двумя волейбольными и одним баскетбольным мячом), «Эстафета с поворотами» (бег с двойным огибанием конуса), «Перетягивание каната». Большая часть соревнований проходила в форме эстафеты.

Источник: krynica.info