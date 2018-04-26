Хор Витебской семинарии победил в Москве

Хор студентов православной Витебской духовной семинарии стал лауреатом X Всероссийского конкурса-фестиваля хоров, состоявшегося 20-22 апреля в Москве в храме святой мученицы Татианы при Московском Государственном Университете имени М. В. Ломоносова.

Учредителем и организатором фестиваля является Церковно-общественный совет при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения, сообщает vitprav.by.

В этом году на юбилейный конкурс были приглашены не только детско-юношеские коллективы, но и взрослые хоры, среди которых хор студентов Витебской духовной семинарии под управлением диакона Александра Буханцова. Всего в мероприятии приняли участие 19 хоровых коллективов.

Жюри конкурса в составе шести человек возглавил профессор Московской консерватории имени П. И. Чайковского, художественный руководитель и дирижёр мужского камерного хора «Кастальский» Алексей Рудневский.

По итогам конкурса хор студентов Витебской духовной семинарии стал лауреатом II степени в номинации «Ансамбли».

Источник: krynica.info