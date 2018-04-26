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26. 04. 2018

В Лиде прихожане подготовили для горожан пасхальный праздник

В Лиде 22 апреля, в праздник святых жен-мироносиц в православной традиции, по благословению настоятеля храма Всех святых протоиерея Владимира Яромича в Дворце культуры состоялась духовно-просветительская  программа «На земле лишь Один Господь – Иисус Христос!».

В рамках мероприятия были представлены литературно-поэтическая композиция, с участием воспитанников приходской театрально-музыкальной студии «Радуга», Пасхальный вернисаж сладостей для радости, подготовленный силами прихожан и родителей, выставка пасхальных сувениров творческой мастерской воскресной школы, мастер-классы по изготовлению пасхальных сувениров в различной технике, а также игровая площадка «Пасхальные игры» с участием Лидского центра творчества детей и молодежи, сообщает lida-eparhia.by.

На празднике пришли участники Отделения дневного пребывания для молодых инвалидов и инвалиды по зрению,  а также прихожане и жители города.

Открыл праздничное мероприятие настоятель храма протоиерей Владимир Яромич, который поздравил всех  с праздником Христова Воскресения и святых жен-мироносиц и после всеобщего пения тропаря Пасхи благословил ребят на благое дело.

В представленной литературно-поэтической программе звучали пасхальные песнопения, стихи, хореографические композиции.

В этот же день в лидском кафедральном Михайловском соборе  после окончания Божественной Литургии состоялся праздничный концерт, посвященный Пасхе.

Воспитанники воскресной школы храма выступили с литературно-музыкальной композицией перед прихожанами. Дети рассказали стихотворения, исполнили песнопения.

Источник: krynica.info

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