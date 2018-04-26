В США задержали серийного убийцу, который ранее работал в полиции

В Калифорнии задержали бывшего правоохранителя, на счету которого могут быть более десятка убийств, около четырех десятков изнасилований и более сотни грабежей, совершенных несколько десятилетий назад, сообщает Reuters.
Подозреваемый, которого разыскивали более 40 лет, был идентифицирован властями благодаря совпадению ДНК.
Следователи считают, что арестованный мужчина − это маньяк, получивший прозвище "серийный убийца Золотого штата".
Ранее сообщалось, что в России бывший полицейский признался в убийствах 59 женщин.
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Источник: korrespondent.net