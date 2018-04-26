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26. 04. 2018

Американский GQ отнес Библию к переоцененным книгам

Редакция американского журнала GQ полагает, что не все "великие книги" прошли проверку временем и большинство из них очень скучные.

"Некоторые из них ("великих книг" – ред.) расистские, а некоторые сексистские, но большинство просто очень, очень скучные", − говорится в статье.

Группа "нескучных писателей" вместе с коллективом издания решили проанализировать недостатки переоцененных книг и подобрать им замену.
 
В список произведений, которые "не нужно читать", среди прочих вошли Властелин колец Джона Толкина, Старик и море и Прощай, оружие! Эрнеста Хемингуэя, Над пропастью во ржи Джерома Сэлинджера, Приключения Гекльберри Финна Марка Твена, а также Библия.

Американский писатель Джесси Болл заявил, что Священное Писание нельзя назвать "самой прекрасной вещью, когда-либо созданной человеком".

"Она (Библия – ред) содержит повторы, противоречия и нравоучения, глупа и местами злонамеренна", − пишет критик. 

Взамен он советует прочитать роман венгерско-швейцарской писательницы Аготы Кристоф Толстая тетрадь, который повествует о жизни двух братьев во время второй Мировой войны.

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Источник: korrespondent.net

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