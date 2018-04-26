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26. 04. 2018

Восковая Мелания Трамп появилась в нью-йоркском филиале музея мадам Тюссо

Восковая фигура супруги американского президента Мелании Трамп появилась в нью-йоркском филиале музея мадам Тюссо, сообщает NBC News.

Фигура первой леди США является частью экспозиции под названием Give Melania a Voice (Дайте Меланье высказаться), которая позволит посетителям публиковать сообщения от имени супруги президента на странице музея в Twitter с 26 апреля по 31 мая.

Madame Tussauds New York (@nycwax) unveiled a wax figure of Melania Trump on Wednesday - and former White House Press Secretary Sean Spicer was on hand. pic.twitter.com/Xs67sHOFXC

— Spectrum News NY1 (@NY1) 25 апреля 2018 г.

Дирекция музея подтвердила, что от супружеской пары было получено разрешение на создание их фигур.

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Источник: korrespondent.net

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