На Волыни задержали трех чиновников и судью при получении взяток

Генпрокурор отметил, что заместителя мэра Луцка задержали во время получения им четвертого транша неправомерной выгоды в размере 17 тысяч долларов за оформление права собственности на уже построенный жилой дом.
Луценко подчеркнул, что судью также задержали во время получения взятки.
На крупной взятке задержан сотрудник главка СБУ
Ранее сотрудники НАБУ и СБУ задержали судью Голосеевского районного суда Киева в момент получения им части взятки.
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Источник: korrespondent.net
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