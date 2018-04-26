Итоги 25.04: Вспышка кори и признание войны РФ

В Украине резко выросла заболеваемость корью Минздрав сообщил, что в Украине за последнюю неделю выросла заболеваемость корью. Уже заболели 1070 человек. По информации ведомства, стремительный рост заболеваемости связан с групповыми вспышками в Волынской, Львовской, Закарпатской, Черниговской, Киевской областях, а также с ростом количества взрослых, заболевших корью.

В ПАСЕ признали "российскую войну против Украины"

ПАСЕ признала конфликт на Донбассе "российской войной против Украины".

Данную формулировку, предложенную украинской делегацией вместо "война в Украине", поддержали члены ПАСЕ при принятии резолюции.

В документе также содержится призыв к РФ о прекращении поставок оружия, боеприпасов и военных на восток Украины.

Миссия ОЗХО собрала новые образцы в Думе

Сотрудники миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии посетили вторую локацию в городе Дума, где произошла химатака, и собрали новые образцы.

Нафтогаз увеличил прибыль в 2017 году

В прошлом году Нафтогаз увеличил чистую прибыль на 48% (+12,8 миллиарда гривен) – до 39,3 миллиарда гривен по сравнению с 2016 годом. По текущему курсу это чуть более 1,5 миллиарда долларов.

Таким образом прибыль украинской компании по итогам 2017 года года почти сравнялась с прибылью российского Газпрома, которая составляет 1,63 миллиарда долларов.

В Ереване возобновились протесты оппозиции

В Ереване возобновились акции протеста против действующей власти по призыву лидера оппозиционного движения, депутата парламента Армении Никола Пашиняна.

Он заявил, заявил, что не допустит проведения в стране внеочередных парламентских выборов в условиях, пока правительство возглавляет представитель правящей Республиканской партии.

Тем временем правящая коалиция в парламенте страны начала разваливаться. Армянская революционная федерация Дашнакцутюн заявила о выходе из соглашения о коалиционном партнерстве с Республиканской партией.

Украина поднялась в рейтинге свободы СМИ

По состоянию на 2018 год Украина заняла 101 место среди 180 стран мира в ежегодном рейтинге свободы СМИ правозащитной организации Репортеры без границ.

По сравнению с прошлым годом она поднялась на одну позицию, набрав 31,16 балла. Возглавляет рейтинг Норвегия, а последнее место занимает Северная Корея.

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Источник: korrespondent.net