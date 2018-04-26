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26. 04. 2018

Итоги 25.04: Вспышка кори и признание войны РФ

 
В Украине резко выросла заболеваемость корью
 
Минздрав сообщил, что в Украине за последнюю неделю выросла заболеваемость корью. Уже заболели 1070 человек. 
 
По информации ведомства, стремительный рост заболеваемости связан с групповыми вспышками в Волынской, Львовской, Закарпатской, Черниговской, Киевской областях, а также с ростом количества взрослых, заболевших корью.
 
В ПАСЕ признали "российскую войну против Украины"
 
ПАСЕ признала конфликт на Донбассе "российской войной против Украины". 
 
Данную формулировку, предложенную украинской делегацией вместо "война в Украине", поддержали члены ПАСЕ при принятии резолюции.
 
В документе также содержится призыв к РФ о прекращении поставок оружия, боеприпасов и военных на восток Украины.
 
Миссия ОЗХО собрала новые образцы в Думе
 
Сотрудники миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии посетили вторую локацию в городе Дума, где произошла химатака, и собрали новые образцы. 
 
Нафтогаз увеличил прибыль в 2017 году
 
В прошлом году Нафтогаз увеличил чистую прибыль на 48% (+12,8 миллиарда гривен) – до 39,3 миллиарда гривен по сравнению с 2016 годом. По текущему курсу это чуть более 1,5 миллиарда долларов.
 
Таким образом прибыль украинской компании по итогам 2017 года года почти сравнялась с прибылью российского Газпрома, которая составляет 1,63 миллиарда долларов.
 
В Ереване возобновились протесты оппозиции
 
В Ереване возобновились акции протеста против действующей власти по призыву лидера оппозиционного движения, депутата парламента Армении Никола Пашиняна.
 
Он заявил, заявил, что не допустит проведения в стране внеочередных парламентских выборов в условиях, пока правительство возглавляет представитель правящей Республиканской партии.
 
Тем временем правящая коалиция в парламенте страны начала разваливаться. Армянская революционная федерация Дашнакцутюн заявила о выходе из соглашения о коалиционном партнерстве с Республиканской партией.
 
Украина поднялась в рейтинге свободы СМИ
 
По состоянию на 2018 год Украина заняла 101 место среди 180 стран мира в ежегодном рейтинге свободы СМИ правозащитной организации Репортеры без границ.
 
По сравнению с прошлым годом она поднялась на одну позицию, набрав 31,16 балла. Возглавляет рейтинг Норвегия, а последнее место занимает Северная Корея.
 
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Источник: korrespondent.net

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В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.

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