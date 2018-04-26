Лента RSS
Подписаться на ленту
26 апреля 2018, четверг, 07:58
+13°C
Завтра +14°C
+13°C
Завтра +14°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,44
26. 04. 2018

Румынию всколыхнуло самое мощное землетрясение с начала года

В Румынии вечером в среду, 25 апреля, произошло самое мощное землетрясение, зарегистрированное в стране в этом году. Об этом сообщает Stiripesurse.

"В 20.15 в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5 баллов по шкале Рихтера на глубине 144 738 км", - говорится в сообщении.

Оно затронуло такие города, как Ковасна, Ынторсура Бузэулуй, Тыргу Секуеск, Нехою и Сфынту Георге.

Напомним, при недавнем землетрясении в Турции пострадали 39 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.