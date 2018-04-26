Румынию всколыхнуло самое мощное землетрясение с начала года

В Румынии вечером в среду, 25 апреля, произошло самое мощное землетрясение, зарегистрированное в стране в этом году. Об этом сообщает Stiripesurse.

"В 20.15 в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5 баллов по шкале Рихтера на глубине 144 738 км", - говорится в сообщении.

Оно затронуло такие города, как Ковасна, Ынторсура Бузэулуй, Тыргу Секуеск, Нехою и Сфынту Георге.

Напомним, при недавнем землетрясении в Турции пострадали 39 человек.

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Источник: korrespondent.net