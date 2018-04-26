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26. 04. 2018

В Канаде самолет приземлился на шоссе

В канадском Калгари самолет совершил аварийную посадку на автомагистраль. Как сообщает телеканал CBC News, инцидент произошел из-за неполадок с двигателем, причины которых неизвестны. Во время посадки самолет лишился части крыла, задев уличный фонарь.

Чтобы отбуксировать летательный аппарат, использовали специальный подъемный кран из местного аэропорта.

На борту легкомоторного самолета находилось шесть человек. Как отмечает телеканал, пассажиры "шокированы, но невредимы".

Ранее в США самолет экстренно сел из-за пожара.

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Источник: korrespondent.net

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В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.

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