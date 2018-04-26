Аваков отреагировал на погром лагеря ромов

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал дискриминацией, запугиванием и преследованием инцидент с разгоном лагеря ромов на Лысой горе в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Нападать на женщин и детей, угрожать им, травить их слезоточивым газом, портить их имущество и вообще относиться к ним, как к животным из-за этнической принадлежности - это средневековое варварство", - заявил Аваков.

Он добавил, что перед законом все они сугубо - или граждане Украины, или иностранцы, или лица без гражданства.

Аваков подчеркнул, что разгон националистами лагеря ромов в Киеве будет расследовать полиция, а виновных привлекут к ответственности.

Напомним, полиция Киева открыла два уголовных производства по факту разгрома лагеря ромов в столице.

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Источник: korrespondent.net