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26. 04. 2018

В Перу неизвестный поджег женщину в автобусе

В Перу неизвестный ворвался в городской автобус, облил бензином женщину и поджег. Об этом говорится в сюжете ТСН от четверга, 26 апреля.

Отмечается, что из-за инцидента в салоне началась паника, люди выбивали двери и выпрыгивали из окон.

Жертву спас водитель, который затушил пламя огнетушителем.

Кроме женщины, ожоги получили еще десять пассажиров транспортного средства.

Ранее в поселке Ольшаны Харьковской области 45-летний мужчина облил себя бензином, сел в собственный автомобиль и поджег одежду.

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Источник: korrespondent.net

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