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26. 04. 2018

МВД устраивает массовые провокации на Закарпатье - Москаль

Сотрудники Министерства внутренних дел Украины занимается провокациями и массово устанавливают прослушивающие устройства. Об этом сообщил глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль на своем сайте в четверг, 26 апреля.

"Вместо того, чтобы бороться с преступностью, "экономическое" подразделение МВД, которое подчиняется напрямую Киеву, занимается откровенными провокациями. В марте и апреле на Закарпатье были обнаружены неоднократные факты установления подслушивающих устройств в кабинеты различных структур, в том числе контролирующих. Речь только о тех случаях, ставших известными широкой публике. "Жучки" устанавливались неофициально, то есть незаконно, и их цель - не борьба с криминалитетом, а шантаж с целью заработка", - написал Москаль.

Губернатор также уточнил, что Закарпатской облсовет принял обращение к главе МВД Арсену Авакову с призывом направить в регион представителей центрального аппарата министерства и проверить факты незаконной прослушки, которые создают "атмосферу шпиономании".

По словам Москаля, правоохранители устанавливают неофициально закупленную в Китае спецаппаратуру "грубо и непрофессионально". "В результате это становится известным широкой публике. Со стороны МВД на обращение областного совета пока нет, поэтому подобные провокации будут продолжаться и дальше", – добавил он.

Москаль также заявляет, что в Закарпатской области готовится очередная "акция". "Приедет съемочная группа одного из центральных телеканалов, которая отснимет заказной сюжет о злоупотреблениях в нескольких отраслях (речь прежде всего о лесное хозяйство). И на основании этого сюжета будет открыто очередное уголовное производство против членов "организованной преступной группировки… Как бывшему оперативнику, мне грустно наблюдать за деградацией правоохранительной системы", - констатирует губернатор.

Ранее Москаль заявил, что участники АТО за деньги поджигали Общество венгерской культуры Закарпатья.

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Источник: korrespondent.net

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