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26. 04. 2018

Капитан судна Норд госпитализирован - адвокат

Капитана арестованного керченского судна Норд Владимира Горбенко положили в больницу Днепра. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Щербина, информирует РИА Новости.

По словам адвоката, Горбенко проходит медицинское обследование. Защитник также считает, что больничный уход – самый большой подарок на день рождения для Горбенко, "учитывая состояние его здоровья".

Недавно Горбенко предъявили еще одно подозрение в совершении преступления - незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом.

Ранее Москва снова потребовала от Киева не препятствовать возвращению домой моряков с судна Норд, задержанного украинскими пограничниками в Азовском море. 

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Источник: korrespondent.net

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