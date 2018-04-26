Капитан судна Норд госпитализирован - адвокат

Капитана арестованного керченского судна Норд Владимира Горбенко положили в больницу Днепра. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Щербина, информирует РИА Новости.

По словам адвоката, Горбенко проходит медицинское обследование. Защитник также считает, что больничный уход – самый большой подарок на день рождения для Горбенко, "учитывая состояние его здоровья".

Недавно Горбенко предъявили еще одно подозрение в совершении преступления - незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом.

Ранее Москва снова потребовала от Киева не препятствовать возвращению домой моряков с судна Норд, задержанного украинскими пограничниками в Азовском море.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net