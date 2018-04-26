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26. 04. 2018

СБУ задержала в Одессе торговцев оружием

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе организованную группировку, специализировавшуюся на контрабанде и продаже огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 26 апреля.

"Двое жителей областного центра организовали незаконную переправку из стран Западной Европы и США комплектующих к стрелковому оружию. "Товар" дельцы получали через сервисы международной почтовой связи. В дальнейшем в квартире одного из участников группировки злоумышленники собирали образцы вооружения для продажи. "Клиентов" подыскивали через специализированные форумы в Интернете", – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов незаконного снабжения и сбыта огнестрельного оружия представителям криминальных кругов.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли большое количество нарезного огнестрельного оружия и комплектующих иностранного производства, а также патроны различного калибра. Изъятые образцы огнестрельного оружия передали на экспертизу.

По данному факту СБУ возбудила уголовное дело по статье о контрабанде (ст.201 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: СБУ задержала в Одессе торговцев оружием

Ранее СБУ заявила о ликвидации сети сбыта оружия из зоны АТО. Житель Умани организовал торговлю оружием на территории Черкасской, Одесской, Киевской, Винницкой и Полтавской областей. Он имел сообщников в ряде регионов для переправки боеприпасов по почте.

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Источник: korrespondent.net

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