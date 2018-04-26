В аннексированном Крыму, в Белогорске, в четверг, 26 апреля, силовики ФСБ проводят массовые обыски в жилых домах крымских татар. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, обыски начались с самого утра. Представители ФСБ вторглись в дома крымскотатарских предпринимателей, меценатов, активистов крымскотатарского национального движения Али Бариева, Асана Бариева, Ремзи Велиляева, Ресуля Велиляева, Экрема Велиляева, Зеры Велиляевой, а также к их взрослым детям, проживающим отдельно.

Чубаров сообщил также, что одновременно обыски проводятся в других регионах Крыма: в помещениях производственных баз и десятков фирменных магазинов ведущей крымской фирмы по дистрибуции продуктов питания КрымОпт, принадлежащей братьям Велиляевым.

Он уточнил, что в Белогорске у офиса КрымОпта собрались около 400 человек. В настоящее время и к другим местам проведения обысков прибывают крымские татары.

"По всем местам проведения обысков сосредоточены значительные силы спецподразделений, оснащенных стрелковым оружием, установлены оцепления по периметру мест проведения обысков. Операцией руководят сотрудники ФСБ России", - подчеркнул Чубаров.

Cмотрите фотогалерею: ФСБ проводит массовые обыски у крымских татар

Ранее российские силовики провели обыски в Джанкое и Нижнегорском районе Крыма.

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Источник: korrespondent.net