В Бахмуте на вокзале нашли пакет с гранатами

Сотрудники полиции изъяли на железнодорожном вокзале города Бахмут Донецкой области три гранаты. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 26 апреля.

Информация о находке была получена накануне утром. Работник вокзала во время осмотра территории обнаружила подозрительный пакет и вызвала правоохранителей.

Прибывшая следственно-оперативная группа изъяла одну гранату Ф-1, две РГД-5, а также запалы к ним, которые сейчас направлены на экспертизу.

"Правоохранители прилагают усилия, чтобы установить личность владельца пакета", – говорится в сообщении.

Гранаты находились в пакете. Фото: Нацполиция Украины

Ранее сообщалось, что в Бахмуте задержали мужчину с килограммом пластида. Он замаскировал взрывчатку под буханку хлеба.

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Источник: korrespondent.net