Порошенко подписал закон об усилении охраны госграницы

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об усилении контроля за государственной границей Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в четверг, 26 апреля.
Согласно сообщению, документ позволит эффективно противодействовать административным правонарушениям на границе, контролируемых пограничных районах, а также в пунктах въезда-выезда из или на временно оккупированные территории
Как отмечается, законом вносится ряд изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, а также вводится два новых вида административной ответственности.
Ранее стало известно, что Украина не контролирует 409 км государственной границы с Российской Федерацией.
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Источник: korrespondent.net
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