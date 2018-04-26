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26. 04. 2018

Порошенко подписал закон об усилении охраны госграницы

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об усилении контроля за государственной границей Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в четверг, 26 апреля.

Согласно сообщению, документ позволит эффективно противодействовать административным правонарушениям на границе, контролируемых пограничных районах, а также в пунктах въезда-выезда из или на временно оккупированные территории

Как отмечается, законом вносится ряд изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, а также вводится два новых вида административной ответственности.

Ранее стало известно, что Украина не контролирует 409 км государственной границы с Российской Федерацией.

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Источник: korrespondent.net

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