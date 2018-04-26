В Крыму правительственная газета угодила в скандал с Гитлером

В аннексированном Крыму издание российского правительства Крымская газета вляпалась в скандал с лидером нацистов Адольфом Гитлером. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщает Крым.Реалии.

Отмечено, что в рубрике День в истории крымская правительственная газета напечатала портрет Гитлера с подписью "немецкий политический и военный деятель, фюрер Германии".

Эта публикация вызвала значительные возмущения в социальных сетях, в частности, среди российских пользователей.

Вскоре редакция издания опубликовала в соцсети извинения за такой казус, пообещав сделать организационные выводы.

В то же время чествования и возвеличивания советского вождя Иосифа Сталина в Крыму не вызывает столь же бурного возмущения широких народных масс.

Крым. Наши дни. Кто-нибудь передайте им, что Сталин уже умер. pic.twitter.com/0srmGSSWfc — Сергей Наумович (@sergonaumovich) 30 грудня 2017 р.

Ранее сообщалось, что во Львове уволили заместителя директора школы №100 Марьяну Батюк за пост с поздравлением лидера нацистов Адольфа Гитлера.

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Источник: korrespondent.net